Über 18.000 Ducati-Fahrer „ride as one“

Zum dritten Mal fanden sich unter dem Motto „We ride as one“ Ducati-Fahrer überall auf der Welt zu gemeinsamen Ausfahrten zusammen. Dem Aufruf folgten in über 50 Ländern mehr als 18.000 Motorradfans. Unterstützt wurde die Veranstaltung, die als Warm-up zur World Ducati Week (WDW) Ende Juli in Misano gilt, von fast 350 offiziellen Clubs der Marke und örtlichen Händlern.

In Deutschland wurden über 700 Teilnehmer gezählt. Die größte Veranstaltung fand in Essen statt. Fünf Ducati Official Clubs hatten sich zusammengeschlossen, um das Unesco-Weltkulturerbe Zeche Zollverein anzusteuern. In Leipzig stand das Treffen unter dem Motto „We ride as one – Audi meets Ducati 2024“. Bei der Ausfahrt in Neckarsulm spielte die automobile Konzernmutter ebenfalls eine Rolle, denn Audi Sport war der Startpunkt der Tour, die von zwei RS 6 im Ducati-Design begleitet wurde. (aum)