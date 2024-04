Ducati-Fahrer treffen sich überall auf der Welt

Im Vorfeld der World Ducati Week am letzten Juli-Wochenende in Misano treffen sich am kommenden Samstag Fahrer der Marke überall auf der Welt. Unter dem Motto „We ride as One“ untenehmen sie von Bangkok über München bis Rio de Janeiro gemeinsame Ausfahrten. Vielerorts sind die örtlichen Händler der Ausgangspunkt der auch von den lokalen Markenclubs unterstützten Veranstaltung.

Auch in Deutschland sind Aktivitäten geplant. In Leipzig lautet das Motto „We ride as One – Audi meets Ducati 2024“. Die Tour startet bei Ducati Leipzig, führt rund um die sächsische Stadt und endet am Audi-Zentrum Leipzig Nord. In Neckarsulm spielt die automobile Konzernmutter ebenfalls eine wichtige Rolle. Los geht die Tour bei Audi Sport und wird von zwei Audi RS 6 im Ducati-Design begleitet. Endstation ist Zweirad Trinkner, bei dem an diesem Wochenende der traditionelle Saisonstart mit italienischer Bewirtung stattfindet. Die größte Veranstaltung findet in Essen statt. Die Teilnehmer von fünf offiziellen Ducati-Clubs fahren gemeinsam zur ehemaligen Zeche Zollverein. Das Unesco-Weltkkulturerbe beherbergt das „Red Dot Design“-Museum, die weltweit größte Ausstellung zeitgenössischen Designs. Präsentiert werden in dem Museum ausschließlich Produkte, die mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden, darunter auch drei Ducati-Modelle: die 1199 Panigale S, die X-Diavel S und die Diavel 1260.



Auf seinem Instagram-Kanal wird Ducati die Veranstaltungen rund um den Globus in Echtzeit begleiten und die Bilder und Videos des Tages mit den offiziellen Hashtags #WeAreDucati und #WeRideAsOne teilen. Wer sich noch anschließen möchte kann sich an seinen Händler oder den nächstgelegenen Ducati-Club wenden. (aum)