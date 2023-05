Ducati-Fahrer treffen sich am 6. Mai überall auf der Welt

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ruft Ducati am 6. Mai erneut alle Fahrer der Marke weltweit auf, sich bei einem örtlichen Händler zu treffen und eine gemeinsame Ausfahrt zu unternehmen.

Die Vertragshändler haben mit Unterstützung der offiziellen Ducati-Clubs ein individuelles Programm erstellt. In München ist zum Beispiel eine Ausfahrt durch die Landschaft nördlich der bayrischen Hauptstadt mit einem Fotostopp vor der Allianz-Arena geplant. Händler und Clubs aus den Regionen Köln, Bonn, Düsseldorf und Rhein Ruhr starten eine Tour zum Kölner Dom, die am legendären Nürburgring endet. Eine Runde auf dem Hockenheimring ist das Highlight der lokalen Ducati Official Clubs (DOC) aus dem Südwesten des Landes.



Entstanden ist die Aktion „We Ride As One“ als Warm-up für die World Ducati Week 2022. (aum)