Lamborghini Huracán STJ: Einer von zehn

Mit einem spektakulär gezeichneten und streng limitierten Sondermodell lässt Lamborghini seine Huracán-Baureihe auslaufen. Gerade mal zehn Exemplare wird es von dem Huracán STJ geben, als letzte Hommage an den V10-Saugmotor des Autobauers aus Sant’Agata Bolognese, der maßgeblich zum Erfolg der 2014 eingeführten Huracán-Familie beigetragen hat und zum Jahresende von einem neuen Supersportwagen mit Hybrid-Antriebsstrang abgelöst wird.

Der STJ basiert auf dem STO, ebenso wie dieser mit 640 PS Leistung und 565 Nm Drehmoment, die von einem Siebengangdoppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder übertragen werden. Hinzu kommt ein eigens entwickeltes Paket an Extras, unter anderem mit steilerem Heckflügel und verstellbaren Vierwegedämpfer, das den Rennwagenwagencharakter herauskitzelt und ihn zum leistungsfähigsten Modell der Huracán-Familie macht. STJ steht dabei für Super Trofeo Jota: Super Trofeo als Hommage an die 2009 gegründete Lamborghini-Markenmeisterschaft, Jota in Anspielung auf Anhang J des FIA-Reglements, der die technischen Vorschriften für Rennwagen definiert. (aum)