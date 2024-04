Toyota so stark wie lange nicht mehr

Toyota ist in Deutschland so gut wie schon seit über zehn Jahren nicht mehr in ein neues Jahr gestartet. Für das erste Quartal meldet das Unternehmen 22.456 Neuzulassungen. Das sind 18,2 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 2023. Im März legte die Marke um 20 Prozent auf 9137 verkaufte Fahrzeuge zu, während der Gesamtmarkt im vergangenen Monat um sechs Prozent zurückging. Der Marktanteil stieg auf 3,3 Prozent. (aum)