Toyota erfolgreich unterwegs

Toyota ist derzeit erfolgreich in Deutschland unterwegs. Die Marke verzeichnete vergangenen Monat 7170 Neuzulassungen. Das sind 8,9 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Der Marktanteil stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Bei Privatkunden kam Toyota im August auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Traditonell hoch ist der Anteil an Hybridfahrzeugen. In allen Baureihen, in denen eine enstprechende Variante angeboten wird, beträgt ihr Anteil über 90 Prozent.

Für den bisherigen Jahresverlauf verbucht Toyota nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes mit 44.411 Neuzulassungen zwar einen Rückgang von 24 Prozent, schneidet damit aber immer noch besser ab als der Gesamtmarkt. Der Marktanteil liegt derzeit bei 2,5 Prozent. (ampnet/jri)