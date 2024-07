Toyota gewinnt Marktanteile hinzu

Mit einem deutlichem Plus von mehr als 9570 Neuzulassungen im Juni hat Toyota auch das zweite Quartal auf dem deutschen Pkw-Markt erfolgreich abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug das Wachstum in den vergangenen drei Monaten 19 Prozent. Das ist weit mehr als Gesamtmarkt. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Plus von 17 Prozent. Der Marktanteil des weltgrößten Autoherstellers stieg hierzulande auf aktuell 3,1 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es zum Juni 2,7 Prozent gewesen. (aum)