Toyota überspringt die Drei-Prozent-Marke

Toyota baut seine Marktposition in Deutschland aus: Von Januar bis August 2022 verzeichnete der Automobilhersteller 50.638 Pkw-Neuzulassungen, was einem Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Marktanteil stieg in den ersten acht Monaten um 0,4 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Bei den Privatkunden erzielte der weltgrößte Automobilhersteller im bisherigen Jahresverlauf mit 3,7 Prozent einen noch höheren Wert. (aum)