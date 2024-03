Skoda richtet Regionalbüro für IT ein

Skoda Auto hat in Prag ein Regionalbüro der Volkswagen Group Technology Solutions India (VWITS) eröffnet. In Indien ist eines der weltweit größten IT-Zentren des Volkswagen-Konzerns beheimatet. Dort arbeiten über 2600 Computerfachleute. Die Experten in Tschechien werden mit den dortigen Spezialisten kooperieren, um das Angebot an digitalen Services auszubauen. Zunächst wird es 30 Mitarbeiter geben.

Das Hauptaugenmerk des neuen Standorts liegt auf der Kooperation mit lokalen Software-Anbietern, beispielsweise in den Bereichen Logistik, Produktion und Handel. Außerdem wird die internationale Zusammenarbeit sowie den Austausch von Talenten zwischen beiden Ländern intensiviert. Internationalen Bewerbern sollen Langzeitpraktika ermöglicht werden.



Indien ist wichtiger Markt für Skoda, wo auch eigenständige Modelle für den lokalen Markt gebaut werden. Das Unternehmen hat auf dem Subkontinent die strategische Führung für den VW-Konzern und seine Einzelmarken. (aum)