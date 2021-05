Skoda schickt Indien-Hilfe auf den Weg

Skoda schickt finanzielle Mittel und Hilfsgüter im Wert von insgesamt einer Million Euro nach Indien. Die in Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern auf den Weg gebrachte Spende unterstützt vor Ort den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Der erste Teil der Sachspenden ist bereits verladen und unterwegs an den Bestimmungsort, wo das Indische Rote Kreuz die Verteilung an Kliniken und Hilfseinrichtungen übernimmt. Der Autohersteller schickt unter anderem medizinische Ausrüstung, einen Sauerstoffgenerator sowie Flüssigsauerstofftanks ins Land.

Skoda verantwortet federführend die Aktivitäten des VW-Konzerns auf dem indischen Markt. (ampnet/jri)