Skoda nimmt Logistikzentrum für Vietnam in Betrieb

Skoda hat im indischen Pune sein neues Parts Expedition Centre in Betrieb genommen. Das rund 16.000 Quadratmeter große Logistikzentrum dient künftig als Zwischenlager für in Indien produzierte CKD-Kits der Modelle Kushaq und Slavia. Von dort aus werden sie für die Endmontage der Fahrzeuge in Containern nach Vietnam exportiert, wo neben Schweiß- und Lackierarbeiten auch die Montage vorgenommen wird. Aktuell läuft der Aufbau einer entsprechenden Produktionslinie mit einem Partner in der Provinz Quãng Ninh, die in der ersten Jahreshälfte 2024 fertig gestellt sein soll.

Skoda ist erst seit wenigen Wochen in Vietnam aktiv. Kunden können dort zunächst aus Europa importierte Karoq und Kodiaq kaufen. Die speziell für den indischen Markt entwickelten Modelle Kushaq und Slavia werden als „Completeley Knocked Down“-Montagesätze nach Vietnam exportiert. Die Verschiffung der Teile erfolgt aus dem neuen Logistikzentrum über den Hafen von Mumbai aus. Darüber hinaus prüft Skoda die Möglichkeit, auch den Superb und den Octavia auf dem vietnamesischen Markt anzubieten. In Zukunft plant der tschechische Automobilhersteller, auch die Enyaq-Familie in sein indisches Produktportfolio aufzunehmen, um die wachsende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu bedienen. (aum)