Nissan bleibt auf Wachstumskurs

Trotz schwieriger Bedingungen blickt Nissan auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück und plant in den kommenden Jahren weiteres Wachstum. Mit einem Zuwachs von 22 Prozent gehört die Marke hierzulande zu den Aufsteigern. „Wir liegen damit unter den fünf Marken, die am meisten zugelegt haben. In Zukunft wollen wir mehr Volumen generieren. Allerdings kann heute noch niemand sagen, wie sich 2024 entwickelt“, erklärt Deutschlandchef Vincent Ricoux im Gespräch mit dem Auto-Medienportal.

In diesem Jahr kommt mit dem Transporter Interstar ein weiteres leichtes Nutzfahrzeug auf den Markt, und außerdem erhalten Qashqai und Juke eine Überarbeitung. Nissan wird seine Modellpalette in den kommenden zwei Jahren weiter elektrifizieren und „angesichts der aktuellen EU-Vorschriften werden wir im Jahr 2030 ein vollständig elektrisches Modellangebot haben“, so Ricoux. (aum)