Vincent Ricoux wird Geschäftsführer von Nissan

Vincent Ricoux (46) wird neuer Geschäftsführer der Nissan Center Europe (NCE) GmbH in Brühl. Er übernimmt den Posten zum 1. April von Guillaume Pelletreau (51), der – wie bereits bekannt – auf die neu geschaffene Position als Vice President Electrification & Connected Services in die Zentrale von Nissan Automotive Europe in Frankreich wechselt.

Vincent Ricoux kam 2013 von Peugeot zu Nissan in die Europazentrale nach Montigny (Paris), ehe er das Marketing in der Region Central & Eastern Europe leitete. 2018 wechselte er nach Brühl an die Spitze der Marketingabteilung von NCE, wo er zuletzt die Vertriebsaktivitäten verantwortete. In seiner neuen Funktion berichtet Ricoux an Jordi Vila, Divisional Vice President Marketing & Sales, Europe. Seine bisherige Aufgabe als Vertriebsdirektor wird er bis zur Ernennung eines Nachfolgers fortführen. (aum)