Noch einmal über die Hälfte obendrauf

Der Regent EB 4x4 gehört zum Feinsten, was bei La Strada in Echzell entsteht. Das geländegängige Reisemobil ist stilsicher eingerichtet und kommt auch dort weiter, wo andere umdrehen müssen oder gar feststecken. Mit allen Extras stieg der Preis unseres Testmobils allerdings noch einmal um mehr als die Hälfte. Wie die Verarbeitungsqualität ist und was den Regent außer dem hohen Preis weiter auszeichnet, haben wir auf einer langen Skandinavientour erfahren. (aum)