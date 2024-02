Harley-Davidson ehrt seine besten Händler

Neben Technik und Optik sind es nicht zuzletzt die Händler, die zum guten Ruf einer Marke beitragen. Daher hat Harley-Davidson seine besten Vertriebspartner in der EMEA-Region mit dem „Dealer Award 2023“ geehrt. Als „Händler des Jahres“ in Europa wurde die Harley-Davidson Staalfabrik Rostock ausgezeichnet. Daneben wurden in Deutschland die Harley-Factory Frankfurt und das House Of Thunder von Harley-Davidson Lübeck für Kundenzufriedenheit, Verkauf und Service besonders gelobt. In Österreich machte Motodrom Harley-Davidson Kärnten das Rennen. (aum)