Ducati-Konfigurator setzt Maßstäbe

Ducati setzt mit seinem neuen Konfigurator Maßstäbe. Das gewünschte Modell wird mit dem ausgewählten Zubehör täuschend echt in 4K-Auflösung vor einem wechselbaren fotorealistischen Hintergrund gezeigt. So können Nutzer ihre Maschine beispielsweise virtuell auf der Piazza Maggiore von Bologna, an der Zielgeraden von Mugello oder offroad auf Sardinien „parken“ sowie aus verschiedenen Perspektiven und in einer 360-Grad-Rundumsicht betrachten. Dabei steht sowohl die Tag- als auch eine Nachtansicht mit entsprechender Fahrzeugbeleuchtung und Displaydarstellung zur Verfügung.

Zudem besteht die Möglichkeit einen Full-HD-Screenshot vom konfigurierten Motorrad herunterladen sowie sein Wunschmodell mit einer Anfrage direkt an den Händler zu schicken. Entwickelt wurde der Konfigurator, der auch über 400 Originalzubehörteile bereithält, gemeinsam mit der Porsche-Tochter MHP (https://configurator.ducati.com/bikes/de/de). (aum)