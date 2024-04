Wie eine Ducati entsteht

Ducati beteiligt sich mit einer eigenen Ausstellung an der Mailänder Designwoche. In der Präsentation „Forma - Feelings designed by Ducati“ im Nationalen Wissenschafts- und Technologiemuseum Leonardo da Vinci demonstriert der Motorradhersteller aus Bologna den Entstehungsprozess in sieben Etappen, mit denen die Designer des Centro Stile Ducati und die Ingenieure der Forschungs- und Entwicklungsabteilung die Idee eines Motorrads in das fertige Produkt verwandeln. Das Ducati Modell, das als Beispiel dient, ist das sportlichste Modell der Produktpalette: die Panigale V4.

Die Ausstellung beginnt mit dem Raum „Brief“. Gezeigt wird das Dokument, das den Designern die allgemeinen Richtlinien vorgibt, mit denen sie die stilistische Gestaltung eines jeden Motorrads beginnen. Die darauf folgende Phase „Analysis & Concepts“ veranschaulicht die Gedanken der Designer aus den Bereichen Kunst, Musik, Orte, Farben und Formen. Es wird ein Moodboard erstellt, aus dem die Persönlichkeit und der Charakter jedes neuen Ducati Modells hervorgeht. Der dritte Teil der Ausstellung ist den „Sketches“ gewidmet, mit denen die Ducati Designer ihre Ideen zu Papier bringen. Die wirkungsvollsten Vorschläge werden dann in 3D-CAD-Modelle umgesetzt, die die Erstellung der ersten physischen Modelle, der so genannten „Proportion Models“, ermöglichen, aus denen die beste Lösung ausgewählt wird.



An diesem Punkt angelangt, führen die nächsten drei Schritte zur eigentlichen Geburt eines neuen Ducati Motorrads: Das „Clay Model“, ein Modell im Maßstab 1:1, das wie eine echte Skulptur von Hand aus hochgradig formbarem synthetischem Ton verfeinert wird, das „Master Model“, ein Harzmodell, das es ermöglicht, die Linien und Oberflächen perfekt hervorzuheben und eventuelle Verfeinerungen zu bewerten, und schließlich zum „Clinic Model“ zu gelangen, das eine getreue Darstellung des Endprodukts (einschließlich Lackierung) sowie den letzten Schritt vor der Produktion darstellt.



Am Ausgang der Ausstellung können die Besucher außerdem eine Ausstellung mit sechs Motorrädern der Panigale-Familie besichtigen: Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica, Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica, Panigale V4 SP2, Panigale V4 R und Panigale V2 sowie eine Panigale V4 S. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. (aum)