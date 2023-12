Blickfang mit rätselhaften Buchstaben

Vor dreieinhalb Jahren hinterließ die Zontes 310 T bei uns einen vor allem in Sachen Ausstattung sehr guten Eindruck. Mit der Hubraumaufstockung auf 350 Kubik hat die Marke nicht nur im Zylindervolumen zugelegt, sondern auch nochmals in diesem Punkt. Viel mehr geht eigentlich nicht mehr. Auch optisch ist die Zontes 350 GK ein echter Blickfang. Dennoch muss sie sich trotz mehr Leistung und Drehmoment in einem Punkt gegenüber der Vorgängerbaureihe geschlagen geben. Und einen Vorschlag für die nicht näher erläuterten zwei Buchstaben in der Modellbezeichnung hätten wir da auch gleich. (aum)