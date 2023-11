Ducati ist erneut Moto-GP-Weltmeister

Beim Grand Prix von Valencia gewann Francesco Bagnaia und ist erneut Moto-GP-Weltmeister. Der Italiener setzte sich beim Saisonfinale in Valencia durch und beendete die Saison vor zwei weiteren Ducati-Piloten: Jorge Martín (Pramac Racing Team) und Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Für Ducati bedeutet das den Abschluss einer Rekordsaison. Mit der Titelverteidigung von Álvaro Bautista in der Superbike-WM und dem ersten Titelgewinn von Nicolò Bulega in der Supersport-WM wurden zwei weitere Serien gewonnen.

Ducati ist der erste Hersteller, der die Fahrer- und Hersteller-Weltmeisterschaften im Moto GP und in der Superbike-WM zweimal in Folge gewonnen hat. Zudem ist die Marke der bislang einzige nicht-japanische Hersteller überhaupt, der den Moto GP für sich entscheiden konnte. Die Italiener verbuchten außerdem in diesem Jahr

die höchste Anzahl von Gesamtsiegen in einer Saison (17 von 20 Rennen) und mit sechs den Rekord für die höchste Anzahl verschiedener Fahrer, die mindestens einen Grand Prix gewinnen konnten. (aum)