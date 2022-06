Ducati kleidet Moto-GP-Fans ein

Nach den Siegen von Franceso „Pecco“ Bagnaia und dem zweiten Platz von Jack Miller beim Moto GP von Frankreich in Le Mans bringt Ducati eine Lifestyle-Bekleidungslinie. Die Kollektion „GP Team Replica 2022“ richtet sich an alle Fans der Marke und wurde in Zusammenarbeit mit Diadora entwickelt, dem Partner und offiziellen Ausrüster des Ducati-Lenovo-Teams vorsieht. Die Mode besteht aus einer Regenjacke, einem Sweatshirt, einem T-Shirt, einem Polohemd und Turnschuhen. Sie sind von den Farben und dem Stil der Kleidung inspiriert sind, die die Werksfahrer während der Rennen im Fahrerlager tragen. (aum)