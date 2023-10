BMW und Toyota arbeiten weiter an der Zukunft

Lange hat man nichts gehört von der Wasserstoff-Partnerschaft zwischen BMW und Toyota. Doch jetzt, anlässlich der Automesse in Tokio, haben beide Hersteller zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen, um zehn Jahre Zusammenarbeit zu feiern – und einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Dabei ist klargeworden: Das Wasserstoffauto sollte man noch lange nicht abschreiben. Ganz im Gegenteil. Dennoch haben beide Unternehmen in einem Punkt unterschiedliche Auffassungen. (aum)