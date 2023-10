Eura Mobil mit Premiumanspruch

Eura Mobil ist im rheinhessischen Sprendlingen zu Hause, und in dieser vom Weinanbau geprägten Region kommen mittlerweile sehr ansprechende Tropfen aus den Kellern der Winzer. Denen will der Reisemobilhersteller nicht nachstehen und blickt mit Premiumanspruch unverhohlen in die Sterne. Seit kurzer Zeit findet sich der Mercedes-Benz Sprinter als rollender Untersatz im Programm, er ist zwar rund 6000 Euro teurer als ein Fiat Ducato, weiß aber mit überdurchschnittlichem Fahrkomfort und einer umfangreichen Sicherheitsausstattung zu gefallen. Der Profila T MB 696 EB schwächelt aber in einigen Details... (aum/mk)