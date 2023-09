Toyota öffnet seine Motorsport-Sammlung

Von der Rallyepiste über die Langstrecke bis zur Königsklasse: In Köln können jetzt noch mehr Besucher in die Motorsporttradition von Toyota eintauchen. Toyota Gazoo Racing Europe bietet in seiner Fahrzeugsammlung zusätzliche Termine und erstmals auch Einzeltickets für den Museumsbesuch an, um die historischen und neueren Rennwagen aus fünf Jahrzehnten aus nächster Nähe zu betrrachten.

Parallel zum nächsten High Mileage Day am 7. Oktober in der nahegelegenen Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschland-Zentrale können Fans einen Abstecher ins benachbarte Motorsport-Museum machen. Einzeltickets können ab sofort zum Preis von jeweils 30 Euro unter www.tgr-europe.com/museum gebucht werden. Wer nicht so lange warten will, kann nach heute auch am 29. September (14 Uhr und 16 Uhr) an einer 90-minütigen Gruppenführung teilnehmen. Bis zu 24 Personen erhalten zum Gesamtpreis von 420 Euro einen tiefergehenden Einblick in die Motorsporthistorie der Marke.



Das unterhalb der beiden Toyota Windkanäle gelegene Museum beherbergt diverse Le-Mans-Sieger vom TS050 Hybrid bis zum Hypercar der neuesten Generation. Der Toyota GR010 Hybrid befindet sich im Originalzustand – inklusive Schmutz und der im Rahmen des Langstreckenklassikers erhaltenen Beschädigungen. Auch an Toyotas Teilnahme in der Formel 1 erinnern diverse Rennboliden – vom Testchassis TF101 aus dem Jahr 2001 bis zum TF109, mit dem das Unternehmen den letzten Abu-Dhabi-Grand-Prix 2009 absolviert hat. Komplettiert wird die Ausstellung von Rallyewagen aus drei Jahrzehnten. (aum)