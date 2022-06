Toyota feiert in Köln die Le-Mans-Sieger

Toyota hat heute in Köln, Sitz der Motorsportabteilung Gazoo Racing und der Deutschland-Zentrale, die Le-Mans-Sieger Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa empfangen. Sie bescherten der Marke am vergangenen Wochenende den fünften Sieg in Folge beim berühmtesten Langtreckenrennen der Welt. Das Fahrertrio präsentierte seine Pokale und den siegreichen Toyota GR010 Hybrid vor zahlreichen Mitarbeitern. Nun steuert das Team die Titelverteidigung in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an: Toyota Gazoo Racing liegt zur Halbzeit vorne. Drei Rennen stehen noch aus. (aum)