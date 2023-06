Le Mans 2023: Toyota mit Biokraftstoff zum sechsten Sieg in Folge?

Das legendäre 24 Stunden Rennen von Le Mans feiert am nächsten Wochenende (10.–11.6.) sein 100-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird unter anderem mit einer Parade historischer Fahrzeuge. Zum Langstreckenklassiker in Frankreich, der zugleich den Saisonhöhepunkt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) darstellt, werden 300.000 Fans erwartet. 62 Starter, darunter 16 Hypercars von legendären Sportwagenmarken wie Cadillac, Ferrari, Peugeot und Porsche, treten auf dem Rundkurs an. Vorjahres- und aktueller Dauersieger ist Toyota. Die Marke strebt den sechsten Le-Mans-Sieg hintereinander an.

Mit drei von drei Saisonsiegen ist Toyota Gazoo Racing bestmöglich in die diesjährige WEC gestartet. Mit den doppelten Punkten, die in Le Mans vergeben werden, kann das Team bereits einen wichtigen Schritt Richtung Titelverteidigung machen. Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López wollen im GR010 Hybrid mit der Startnummer 7 ihren jüngsten Erfolg aus Spa-Francorchamps wiederholen – und nach 2021 ihren zweiten gemeinsamen Le-Mans-Sieg einfahren. Die letztjährigen Gewinner und aktuellen WM-Führenden Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa peilen im zweiten Toyota #8 dagegen den erneuten Triumph an. Buemi ist mit vier Siegen an der Sarthe der erfolgreichste Fahrer des Teams, Kobayashi hat als fünffacher Polesetter zum Teamrekord von sechs Pole Positions in Folge beigetragen.



Toyota startet zum 25. Mal in Le Mans, zum zwölften Mal mit Hybridantrieb. In diesem Jahr wird der Toyota GR010 Hybrid ausschließlich mit 100 Prozent erneuerbarem Biokraftstoff gefahren. Um das Gewicht zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen, wurde die Hybridkombination aus einem 3,5-Liter-Motor mit 707 PS (520 kW) und einem 200 kW (272 PS) starken Elektromotor nochmals verfeinert. Aerodynamische Anpassungen und weitere Details sollen Fahrbarkeit und Luftfluss optimieren.



Die eigentliche Rennwoche startet am Mittwoch (7. Juni) mit zwei Trainings vor und nach dem ersten Qualifying, bei dem die schnellsten acht Autos aus jeder Klasse in das halbstündige Hyperpole-Shootout am Donnerstag um 20 Uhr einziehen. Zwei weitere Trainingsläufe runden das Geschehen am Donnerstag ab. Freitags stehen die finale Abstimmung und Vorbereitung an. Das Rennen startet dann am Samstag um 16 Uhr.



Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des legendären Rennens in Frankreich rückt Toyota das Thema Nachhaltigkeit bei einer Vielzahl öffentlicher Vorführungen und Ausstellungen in den Blickpunkt. Ein Beispiel sind Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff betrieben werden – eine Technik, die bereits im ORC Rookie GR Corolla H2 Concept eingesetzt wird. Das Fahrzeug wird am 10. Juni um 12.20 Uhr eine Demonstrationsrunde auf dem 16,6 Kilometer langen Le-Mans-Kurs drehen. Herzstück des Fahrzeugs, mit dem Toyota über das Rookie Racing Team an der Super Taikyu Langstreckenmeisterschaft in Japan teilnimmt, ist ein mit gasförmigem Wasserstoff betriebener Verbrennungsmotor. Er erzeugt Geräusche und Eindrücke wie ein herkömmlicher Rennwagen, produziert dabei jedoch fast keine Auspuffemissionen aus.



Die fünf Le-Mans-Siegerautos von Toyota aus den Jahren 2018 bis 2022 werden im Rahmen der vom Automobile Club de l'Ouest (ACO) organisierten Hundertjahrfeier im örtlichen Museum präsentiert. Die drei TS050 Hybrid und zwei GR010 Hybrid befinden sich im Originalzustand nach dem Ende des jeweiligen Rennens und wurden noch nie zusammen ausgestellt. Eine gemeinsam mit dem japanischen Tourismusverband und Mazda organisierte Ausstellung soll dabei auch den Tourismus in Japan fördern. Darüber hinaus nehmen die Siegerautos von 2018 und 2022 mit den beiden ehemaligen Le-Mans-Siegern Alex Wurz und Kazuki Nakajima am Steuer zusammen mit anderen historischen Fahrzeugen an einer Jubiläumsparade auf dem Circuit de la Sarthe teil. Sie findet am 10. Juni vor dem Start des Rennens statt. Mit dabei ist auch der Mazda 787 B, das erste und einzige Wankelfahrzeug, das jemals das Rennen gewonnen hat.



Für alle Motorpsortfans hat Toyota auf der offiziellen Webseite www.toyotagazooracing.com einen eigenen Bereich zu Le Mans eingerichtet. Während des gesamten Rennens wird dort ein Live-Video der Bordkameras der beiden GR010 Hybrid übertragen. Zu sehen sind auch neue Bilder der Autos sowie Erinnerungsfotos der fünf bisherigen Siegerautos. (aum)