Skoda bekommt neuen Produktionsvorstand

Andreas Dick wird zum 1. September Vorstand für Produktion und Logistik von Skoda. Aktuell ist er Technical Vice President bei FAW-Volkswagen in China. Er folgt auf Michael Oeljeklaus, der das Ressort seit 2010 verantwortete und in den Vorruhestand geht.

Andreas Dick stieg 1998 nach dem Studium der Fertigungstechnik an der TU Braunschweig in den Volkswagen-Konzern ein. Der Diplom-Ingenieur war unter anderem als Leiter des Karosseriebaus bei Volkswagen de Mexico und in der Werkleitung des Werks von FAW-Volkswagen in Changchun tätig, bevor er 2011 den Aufbau des Werkes in Foshan verantwortete und dort anschließend die Werkleitung übernahm. Von 2016 bis 2019 leitete Dick das Werk in Emden. 2019 wurde er Technical Vice President bei FAW-Volkswagen in Changchun, wo er unter anderem für die Bereiche Produktion, Logistik, Planung und technische Entwicklungzuständig ist. (aum)