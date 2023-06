Sonderausstellung: 150 Jahre NSU

Audi und die Stadt Neckrsulm feiern das 150 Jahre NSU. Dazu gehört die Sonderausstellung „Innovation. Wagemut. Transformation. 150 Jahre NSU“, die sich auf das Audi-Forum und das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm verteilt. Sie entstand in Kooperation und ist bis zum 5. Mai 2024 zu besichtigen.

Schon vom Namen her sind Stadt und Marke eng miteinander verbunden, leitet sich NSU doch von den Flüssen Neckar und Sulm ab. An der Geschichte des Unternehmens lässt sich in besonderer Weise die Entwicklung der Mobilität ablesen: vom Fahrrad über das Motorrad bis hin zum Automobil. Vor 150 Jahren, 1873, gründeten Christian Schmidt und Heinrich Stoll die „Mechanische Werkstätte Schmidt & Stoll“ zur Herstellung von Strickmaschinen, aus der sich die NSU Motorenwerke AG und später der Audi-Standort Neckarsulm entwickeln. Zum Start der Schau gibt es ein 176-seitiges Jubiläumsmagazin, das so heißt wie die Ausstellung selbst.



„Die Geschichte der Marke NSU zeichnet sich durch Innovationen, wagemutige Entscheidungen und außergewöhnliche Persönlichkeiten aus“, sagt Natalie Scheerle-Walz, Leiterin des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums Neckarsulm. Absolut einzigartig in der Sammlung ist etwa die Vierzylinder-Rennmaschine NSU 500, Wegbereiterin der späteren Weltmeistermaschinen, die neben Rekordfahrzeugen und Prototypen im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum ebenfalls zu sehen sind. Ergänzt werden sie durch 85 NSU-Exponate in der Dauerausstellung des Museums.



Audi Traditon zeigt im Forum Neckarsulm weitere Exponate der Marke: 22 Motorräder, Mopeds und Motorroler, 19 Autos und neun Fahrräder sowie Dinge wie den ersten Wankelmotor, die Strickmaschine Stoll sowie das so genannte „Alu-Ei“ als Modell im Maßstab 1:4. „Alu-Ei“ ist ein Kosename für ein Auto aus den frühen 1910er Jahren, den NSU Typ 8/24 PS. Für die Karosserie hatte NSU damals erstmals Aluminium als Leichtbaumaterial verwendet.gemacht.



Eingebettet in die NSU-Schau ist eine weitere Sonderausstellung: „40 Jahre Audi Sport GmbH – Fascination meets performance“.



Das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro (Rabatt mit Motorrad- oder Fahrradhelm), Kinder zahlen vier Euro. Das Audi-Forum Neckarsulm hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an ausgewählten Samstagen von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (aum)