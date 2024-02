Audi Design: Frascella folgt auf Lichte

Audi hat einen neuen Chefdesigner. Genau zehn Jahre nach seiner Übernahme der Leitung von Audi Design hat Marc Lichte das Unternehmen verlassen. Er wird durch Massimo Frascella ersetzt, zuvor Designdirektor bei Jaguar Land Rover.

Frascella, Absolvent der IAAD-Designschule in Turin, begann seine Karriere bei Bertone, wo er 1999 das Bella-Konzept entwickelte. Anschließend wechselte er zu Ford, wo er in Großbritannien und in Kalifornien für mehrere Marken arbeitete. Von 2005 bis Ende 2011 arbeitete er bei Kia in Irvine/Kalifornien, wo er für eine Reihe sehr erfolgreicher Fahrzeuge verantwortlich war, darunter den Sorento von 2009, den Sportage von 2010, den Rio von 2011 und den Soul von 2013. Anschließend wechselte er zu Land Rover: Seine wichtigsten Fahrzeuge dort sind die aktuell produzierten Discovery Sport, Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Evoque und der Defender. Im Mai 2021 wurde er zum Designdirektor von Jaguar Land Rover befördert.



Frascella gilt als Stardesigner, sein Portfolio zeichnet sich durch zeitlose Autos aus, die Präzision, Klarheit und Minimalismus vermitteln. Er übernimmt die Designabteilung von Audi in einer Zeit der Herausforderungen: Das Unternehmen steckt mitten in der Umstellung auf Elektrofahrzeuge, und es gibt einen Rückstand bei neuen Modellen, die in diesem und im nächsten Jahr auf den Markt kommen - darunter die vollelektrischen Modellreihen Q6 und A6 sowie die konventionell bzw. hybrid angetriebenen A5 und A7.



Frascella wird in Ingolstadt ab dem 1. Juni direkt an Audi-Chef Gernot Döllner berichten. Er wird eine Reihe internationaler Studios betreuen.



Marc Lichte hat seine gesamte Karriere im Volkswagen-Konzern verbracht; das erste wichtige Modell des Pforzheim-Absolventen war der Golf der fünften Generation. Anschließend arbeitete er am Golf 6 und 7, am Passat 6, 7 und 8, am Touareg der zweiten und dritten Generation sowie am Arteon. Sein erstes Modell bei Audi war der aktuelle A8; er entwarf unter anderem den e-tron GT und hat in den letzten Jahren die vier vollelektrischen Konzeptautos Skysphere, Grandsphere, Urbansphere und Activesphere lanciert. Er soll eine neue Aufgabe im Konzern übernehmen.