Harley-Davidson stellt neue CVO-Modelle vor

Seit 1999 stellt die Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO) Maschinen in streng limitierter Auflage her. In diesem Jahr präsentiert die US-Marke mit der CVO Street Glide und CVO Road Glide zwei neue Bikes, die sich durch ihr exklusives Design auszeichnen. „Mit der Einführung der neuen Typen haben wir zwei der kultigsten Harley-Davidson-Modelle völlig neu konzipiert“, sagt Jochen Zeitz, Präsident und CEO von Harley-Davidson.

Die Batwing-Verkleidung der Street Glide sieht nun dynamischer aus, fügt sich nahtlos in die Linienführung von Tank, Seitendeckeln und Koffern ein. Die Scheibe wurde stärker angewinkelt und der Scheinwerfer mit darunter angeordneter Sicke sowie die Blinker neu gestaltet. Für hohen Wiedererkennungswert soll der neue omegaförmige Signature-Scheinwerfer und die in seitlich angeordnete Leuchtstreifen integrierten Blinker sorgen. Die neue Verkleidung der Road Glide stellt ein Update des bisherigen Sharknose-Designs dar, wobei der breite LED-Scheinwerfer die Horizontale betont.



Dazu gibt es für beide Modelle einen neuen Milwaukee-Eight VVT 121-Motor, ein neues Fahrwerk und Infotainmentsystem sowie zwei Optionen für Lack und Finish. Weitere Details sollen am 7. Juni bei den Harley-Davidson 120th Anniversary-Events in Budapest und Milwaukee bekannt gegeben werden. (aum)