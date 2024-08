Die European Bike Week feiert Willie G. Davidson

Europas größte Motorradparty, die European Bike Week von Harley-Davidson in Faak am See, findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 8. September statt und steht wieder Fahrern alle Marken offen. Nachdem im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum stattfand, wird diesmal Willie G. Davidson gefeiert. der Enkel eines der Firmengründer, war von 1963 bis 2012 Stylingchef der Marke und wurde für ihre Fans zur lebenden Legende. Das Treffen in Österreich würdigt den Designer und Künstler mit Bildern und Aktionen wie der Präsentation einer limitierten Bekleidungsserie und der Ausstellung diverser von ihm gestalteter Motorräder in der Classic Bike Expo.

Bei freiem Eintritt gibt es in der rund 40.000 Quadratmeter großen Harley Village ein buntes Programm mit Händlermeile, Catering, Probefahrten und einer Offroad-Zone, die mit Shows und Tutorials der Pan America gewidmet ist. Mit dabei ist auch die spanische Rallyelegende Joan Perero.



Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag können die Besucher mit dem Kärnten Chapter Austria der Harley Owners Group auf geführten Touren die schönsten Motorradstrecken der Umgebung kennenlernen. Und wer keinen Führerschein besitzt, kann das Gefühl des Motorradfahrens auf einem Simulator erleben. Auf zwei Hauptbühnen in zwei Großzelten finden 40 Live-Auftritte statt. Zu den Headlinern gehört die Band „Stiletto“, die am Samstag spielt. Freitag- und Samstagnacht steigen Pyro- und Drohnenshows. Weitere Höhepunkte der European Bike Week sind an den beiden Tagen die Custombike Show und die große Motorradparade. Die Besucher haben außerdem die Chance, eine neue Harley-Davidson zu gewinnen. (aum)