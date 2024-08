Harley-Davidson verlost Tour auf der Route 66

Harley-Davidson verlost im Rahmen einer Aktion eine geführte Motorradreise für zwei Personen auf der legendären Route 66 in den USA. Voraussetzung ist eine Probefahrt mit der neuen Road Glide oder Street Glide in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zum 30. September. Die Verlosung findet in Kooperation mit „Eagle Rider Rentals & Tours“ statt. Auf den über 2400 Meilen (fast 3900 Kilometer) von Chicago nach Los Angeles wird der Gewinner 2025 drei Zeitzonen und acht Bundesstaaten durchqueren: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien. Weitere Einzelheiten, Infos zur Probefahrtbuchung und die Teilnahmebedingungen gibt es auf H-D.com oder bei den Vertragshändlern. Zudem hat die Marke nach sechs Jahren ihre Rückkehr zur Mailänder EICMA Anfang November bekanntgegeben. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen unter anderem die Modelle der „Grand American Toruing“-Familie. Harley-Davidson verspricht zudem „ein neues und außergewöhnliches Ausstellungserlebnis“. (aum)