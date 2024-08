„Open House“ bei Harley-Davidson.

Zum Ausklang des Sommers will Harley-Davidson schon einmal die Vorfreude auf die nächste Motorradsaison wecken. Am 28. September laden die deutschen, österreichischen und Schweizer Händler zum „Open House“ ein. Sie präsentieren bei Kaffee und Musik neben den Modellen auch Zubehör sowie Bekleidung. Dazu zählen die Willie G. Collection, die „H-D Flex Layering System“-Jacken und saisonale Mode, die in limitierter Auflage zur Verfügung steht. Spielt das Wetter mit, können Motorräder natürlich auch Probe gefahren werden. (aum)