Harley-Fahrer feiern nächstes Jahr in Kroatien

Nach der rekordverdächtigen Veranstaltung in diesem Jahr in Italien steht nun der Termin für die European Harley Owners Group Rally 2025 fest. Sie wird vom 12. bis 15. Juni im kroatischen Medulin stattfinden. Der Badeort liegt auf der Halbinsel Istrien im Norden des Landes und lädt auch zu Touren in das Umland ein, etwa zu den antiken, römischen Ruinen und zum 2000 Jahre alten Amphitheater in Pula. Zudem lockt die Adriaküste mit langen Stränden, kristallklares Wasser und beeindruckende Höhlen. Die H.O.G. Rally findet zum insgesamt 31. Mal und zum zweiten Mal seit 2014 in Kroatien statt. Sie bietet unter anderem drei kostenlose Abende mit Livebands sowie Probefahrten mit den 2025er Modellen. Harley-Davidson-Händler aus ganz Europa werden mit ihren Produkten ebenfalls vor Ort sein. (aum)