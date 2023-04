Skoda Powerpass Map: Neue Infotainment-App für Enyaq-Modelle

Skoda ergänzt mit der neuen Infotainment-App „Powerpass Map“ sein Elektroauto-Anwendersystem. Die App ist für alle Enyaq iV-Modelle verfügbar und zeigt detaillierte Informationen zu Ladestationen in der Nähe, ihre aktuelle Verfügbarkeit und weitere Lademöglichkeiten in der Umgebung direkt auf dem zentralen Infotainmentdisplay an. Insgesamt umfasst sie über 500.000 Ladepunkte in Europa. Die Nutzer können die Ladestationen direkt in der App bewerten und kommentieren, dieses Feedback können andere in Form von Bewertungen einsehen.

Powerpass Map ist kostenlos und lässt sich direkt über das Infotainmentsystem eines Enyaq iV und Enyaq Coupé iV herunterladen, sofern mindestens die Fahrzeugsoftware ME3.0 installiert ist. Zukünftige Updates sollen den Funktionsumfang nochmals vergrößern. Dann soll es etwa möglich sein, den eigenen Powerpass-Account zu verwalten, Tarife auszuwählen und die Ladehistorie einzusehen. Auch das Starten des Ladevorgangs direkt über Powerpass Map ist als künftige Funktion geplant. (aum)