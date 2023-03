En miniature: Eine Geländewagen-Ikone aus Lego

Zum 75-jährigen Jubiläum des Originals bringt Lego den klassischen Land Rover Defender 90 als Bausatz. Das detailreiche Modell besteht aus 2336 Teilen. Käufer haben die Wahl, die Geländewagen-Ikone eher als kernigen Offroader oder etwas zurückhaltendere Version für den Straßenalltag zusammenzusetzen. Das Lego-Set bietet beide Möglichkeiten und beinhaltet Ausstattungsdetails wie Dachträger, erhöhte Luftansaugstutzen, eine Seilwinde, Werkzeugkasten und Sandbleche. Der Lego-Landy verfügt über eine funktionsfähige Lenkung und Radaufhängung, zu öffnende Türen und Motorhaube sowie eine Nachbildung des Interieurs.

Das Modell ist 32 Zentimeter lang sowie jeweils 16 Zentimeter hoch und breit. Das Set kostet 239,99 Euro (Schweiz: 269 CHF). Als Empfehlung für das Alter gibt Lego mindestens 18 Jahre an.



Zur Vorbereitung der Bausatz-Premiere schickte Lego einen originalen Defender in die schottischen Highlands zum weltweit am schwersten erreichbaren Lego-Store. Das ist das Szenario für eine Tour mit den beiden Abenteurern Raha Moharrak und Aldo Kane: Sie sollen die ersten sein, die das neue Set finden und zusammenbauen. Das Video dazu ist unter www.lego.com/Defender abrufbar. (aum)