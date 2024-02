Kampf der Klötzchen-Bauer

Peugeot und Lego veranstalten gemeinsam ein außergewöhnliches Social-Media-Event. Am 28. Februar treten in Rüsselsheim fünf Herausforderer gegen einen Lego-Experten zu einem so genannnten „Hyperbattle“ an. Die Aufgabe: Wer das Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar im Maßstab 11:1 am schnellsten aufgebaut hat, gewinnt eine Reise zur Peugeot Ocean Trophy nach Griechenland.

Schnelligkeit entscheidet: Insgesamt sechs Spieler – ein Lego-Bauexperte und fünf ausgewählte Kandidaten – treten an sechs Tischen gegeneinander an. Nach zwei Stunden scheidet der Spieler, der am weitesten zurückliegt, aus, sodass nach fünf Stunden zwei Finalisten das Finale bestreiten. Für noch mehr Spannung erhält jeder Spieler zwei Joker, die anderen Kandidaten das Spiel erschweren oder einem selbst das Spiel erleichtern. Hier kommt die Community ins Spiel, die per Abstimmung darüber entscheidet, welcher der beiden vorab ausgewählten Joker zum Einsatz kommt.



Das Event wird von der TV-Moderatorin Jana Azizi begleitet und für die Fans in mehreren Livestreams auf den Social-Media-Kanälen von Peugeot und Lego übertragen. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist mit einer Begleitung bei der Peugeot Ocean Trophy in Griechenland im Juni 2024 dabei. Wer den zweiten Platz erreicht, reist mit einer Begleitung zum 24-Stunden-Rennen nach Le Mans inklusive Besuch in der VIP-Lounge von Peugeot. (aum)