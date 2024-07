Land Rover Defender von Lancia wird versteigert

Die Online-Auktionsplattform Catawiki versteigert einen 1989er Land Rover Defender, den Lancia als Teamfahrzeug im Rallyesport eingesetzt hat. Berühmt wurde das Fahrzeug, weil es bei der Safari-Rallye 1991 bei der Rettung eines Elefantenbabys aus dem Schlamm half.

Der Land Rover wurde in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt und trägt auch die Originalaufkleber des damaligen Sponsors Martini. Die Motornummer stimmt mit den Heritage-Unterlagen von Land Rover überein. Der Schlüsselanhänger ist noch original. Der im November 1989 gebaute Defender 110 ist eine County-Version – eine spezielle Serie, die mit kariertem Stoff anstelle des normalerweise verwendeten dunkelgrauen Vinyls ausgestattet ist. Das sollte für etwas kühlere Sitze sorgen.



1993 wurde das Fahrzeug von Fiat an eine Privatperson verkauft und 1995 auf eine Firma registriert, die den Land Rover als Dienstwagen nutzte. Sechs Jahre später ging er an eine Einrichtung, die den italienischen Zivilschutz unterstützte. 2022 übernahm der jetzige Besitzer, ein Oldtimer-Händler, dann die Restaurierung. Der Schätzwert liegt zwischen 155.000 Euro und 175.000 Euro. Die Auktion läuft bis zum 21. Juli. (aum)