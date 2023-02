450 Ladepunkte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover

VW hat den Ausbau der Ladeinfrastruktur am Nutzfahrzeug-Werk in Hannover abgeschlossen. Den Beschäftigten von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) stehen jetzt insgesamt 450 Ladepunkte im und rund um das Werk zur Verfügung. Auf den Parkplätzen für Beschäftigte stehen insgesamt 297 Ladepunkte zur Verfügung, 153 sind auf dem Werksgelände installiert. Der Großteil sind AC-Ladesäulen (Wechselstrom) mit elf bis 22 Kilowatt (kW) Ladeleistung. Deutlich schneller geht der Ladevorgang an den fünf Gleichstrom-Ladesäulen (DC), die mit bis zu 150 Kilowatt laden. Der Strom für die Elektrofahrzeuge kommt aus regenerativen Quellen, Betreiber der Säulen ist die Volkswagen-Tochter Elli. (aum)