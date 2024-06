VWN bekommt neuen Vertriebsleiter

Thomas Schulz, derzeit Verkaufschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), wird zum 1. Oktober 2024 die Leitung des Vertriebs übernehmen. Er folgt in dieser Funktion auf Mathias Busse, der eine neue Aufgabe innerhalb des Porsche-Konzerns übernimmt.

Thomas Schulz ist seit 1999 im Volkswagen-Konzern tätig. Er verantwortete dort im Konzernvertrieb das Geschäft mit Landesbehörden. Seit 2005 ist er bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in unterschiedlichen Vertriebsfunktionen aktiv. Im deutschen Markt lag von 2014 an das Aufbauherstellergeschäft und seit 2018 der Verkauf an Zielgruppen in seiner Verantwortung. Im November 2022 übernahm er die Leitung des Bereichs Verkauf Neuwagen im Vertrieb Deutschland. (aum)