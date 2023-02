Umfrage zur Tragfähigkeit von Reifen offenbart Wissensdefizite

Eine von Apollo Tyres in Auftrag gegebene Umfrage hat ergeben, dass nur 14 Prozent der Autofahrer in Deutschland in der Lage sind, die Tragfähigkeit eines Reifens zu bestimmen. Diese Kenngröße gibt das maximale Gewicht des Fahrzeugs an, für das der Reifen ausgelegt ist. Ein Reifen mit ungeeigneter Tragfähigkeit kann die Leistung, Effizienz und Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen. Moderne Elektrofahrzeuge sind in der Regel wesentlich schwerer als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, weshalb es für Verbraucher noch wichtiger ist, passende Reifen auszuwählen.

Die Umfrage von Apollo Tyres, an der 1000 Autofahrer aus ganz Deutschland teilgenommen haben, ergab, dass nur 22 Prozent der Männer in der Lage waren, den Tragfähigkeitsindex auf einem Reifen abzulesen. Bei den Frauen waren es lediglich sieben Prozent. Bei jüngeren Autofahrern ist der Anteil derer, die die Tragfähigkeitsindizes bestimmen konnten, noch geringer: Nur acht Prozent der 25- bis 34-Jährigen gaben an, die entsprechende Kennzeichnung identifizieren zu können. Nur ein Fünftel der Befragten wusste, dass die Reifen eines Elektrofahrzeugs in der Regel einen höheren Druck aufweisen müssen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Bei den 55- bis 64-jährigen Fahrern liegt dieser Anteil gerade einmal bei 16 Prozent, während er bei den 18- bis 24-Jährigen bei 30 Prozent liegt. Auch unter den Fahrern von Elektroautois selbst ist der Prozentsatz recht niedrig (36 Prozent).



„Da sich Europa auf die Zulassung von immer mehr Elektrofahrzeugen zubewegt, wird es für die Automobilhersteller und die gesamte Reifenindustrie – von den Herstellern bis hin zu den Einzelhändlern und Monteuren – immer wichtiger, die Verbraucher auf die Notwendigkeit hinzuweisen, vorgeschriebene Tragfähigkeits- und korrekte Reifendruckwerte einzuhalten“, betont Yves Pouliquen, Head of Sales and Marketing bei Apollo Tyres. Erst kürzlich brachte die Konzernmarke Vredestein ihren ersten, speziell für Elektrofahrzeuge entwickelten Reifen auf den Markt – den Ganzjahresreifen Quatrac Pro EV. In der Dimension 225/40 R 20 weist er den Last-Index HL (High Load) für große vollelektrische Autos auf. (aum/av)