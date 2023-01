Absatzrekord bei Ducati

Ducati hat zum ersten Mal in einem Jahr mehr als 60.000 Motorräder verkauft. Die Audi-Tochter lieferte 2022 weltweit 61.562 Fahrzeuge aus, das sind 3,6 Prozent mehr als im Jahr davor. In Italien stieg der Absatz dabei um zehn Prozent auf 9578 Einheiten. Zweitgrößter Markt sind die USA mit 8441 Motorrädern. Hier führten logistische Schwierigkeiten und Verzögerungen bei den Überseelieferungen zu einem Rückgang der Verkäufe um sechs Prozent. Deutschland ist mit 6678 Neuzulassungen (plus neun Prozent) drittgrößtes Ducati-Land.

Erfolgreichstes Modell ist die Multistrada V4, die auf 10.716 Auslieferungen kam. Es folgen die Monster und die 800er Scrambler-Modelle.

Zum Jahreswechsel gab es weltweit mit 821 Händlern so viele wie nie zuvor. Mit den neuen Märkten Brunei, Ecuador, El Salvador und der Mongolei ist Ducati nun in 96 Ländern vertreten. (aum)