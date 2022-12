Saubere Luft im Lexus

Lexus führt nach und nach das Luftreinigungssystem Nanoe X in seine Baureihen ein. Die von Panasonic entwickelte Technologie unterdrückt wirksam potenziell schädliche und unangenehme Partikel und trägt so zu einem gesunden Innenraumklima im Auto bei. Das erstmals im ES angebotene System wird als Teil des Lexus Climate Concierge auch für den UX, den neuen RX und den vollelektrischen RZ erhältlich sein.

Nanoe X nutzt Wassermoleküle, die mikroskopisch kleine Hydroxylradikale enthalten. Sie werden in den Luftstrom abgegeben und können Viren, Bakterien, Pollen und andere Allergene hemmen und der Verbreitung von Schimmelpilzen entgegenwirken. Auch schlechte Gerüche werden neutralisiert und die Feuchtigkeitsverdunstung gestoppt, so dass Haut und Haare nicht austrocknen.



Sobald die in der Natur reichlich vorhandenen Hydroxylradikale freigesetzt werden, reagieren sie mit Elementen in der Atmosphäre. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, der das Wachstum von Schadstoffen hemmt, sie abbaut und ihre negativen Auswirkungen neutralisiert. Dazu gehören auch gefährliche Stoffe, die in den ultrakleinen PM2,5-Partikeln enthalten sind. Vor allem bei Stadtfahrten sowie in Taxis und Mietwagen, die häufig von unterschiedlichen Menschen genutzt werden, zeige die Technologie ihre Vorzüge besonders, meint Lexus.



Laboruntersuchungen zufolge kann das System in einer Stunde mehr als 99 Prozent der Viren und Bakterien herausfiltern und die Geruchsintensität um 1,8 Prozent reduzieren. Im Vergleich zur vorherigen Modellgeneration hat sich zudem die Zahl der abgegebenen Hydroxylradikale verzehnfacht: von 480 Milliarden pro Sekunde auf 4,8 Billionen. Auch diese Verbesserung trägt zur hohen Effizienz bei. (aum)