Lexus eröffnet „Time“-Ausstellung auf Milan Design Week

Lexus hat auf der diesjährigen Milan Design Week die Ausstellung „Time“ eröffnet. Die beiden Installationen von drei internationalen Künstlern sind bis zum 21. April im Art Point und Art Garden des Superstudio Più im berühmten Mailänder Designviertel Tortona zu sehen. Die Milan Design Week ist die weltweit größte internationale Designveranstaltung.

Mit der Ausstellung will Toyotas Nobeltochter zeigen, wie Software- und Energieneuerungen die künftige Entwicklung von Fahrzeugen beeinflussen können und wie diese Luxus und CO2-Neutralität miteinander kombinieren. Inspiriert sind die Kunstwerke vom Konzeptfahrzeug LF-ZC, mit dem Lexus die Möglichkeiten eines Elektrofahrzeugs der nächsten Generation illustriert hat.



So zeige beispielsweise „Beyond the Horizon“ des Designers Hideki Yoshimoto und seines Studios Tangent eine zukünftige Mobilität, die sich durch Software-Innovationen weiterentwickelt. Das Werk wurde in Zusammenarbeit mit dem Musiker und Komponisten Keiichiro Shibuya produziert und umfasst auch eine immersive Klanglandschaft. Marjan van Aubels Werk „8 Minutes and 20 Seconds“ wiederum, benannt nach der Zeit, die das Licht braucht, um von der Sonne auf die Erde zu gelangen, demonstriert, wie sich Solardesign und -technologie mit dem Ziel einer kohlenstoffneutralen Zukunft verbinden lässt. (aum)