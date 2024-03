Lexus macht das halbe Dutzend voll: „The Loft“ am Flughafen in Brüssel wurde bei den „World Travel Awards“ zum sechsten Mal in Folge als „Europas führende Flughafen-Lounge“ ausgezeichnet. Der luxuriöse Aufenthaltsbereich entstand 2018 in Zusammenarbeit zwischen Lexus und Brussels Airlines. Die über 2000 Quadratmeter große Lounge orientiert sich an japanischen Gepflogenheiten und Traditionen. So werden die Gäste beim Eintreten mit einem traditionellen warmen Oshibori-Handtuch begrüßt. Zum Entspannen und Genießen laden Shiatsu-Massagesessel, Grohe-Duschanlagen und ein Schlafraum mit Sternenhimmel ein. Es gibt eine zentrale Bar, bequeme Sitzbereiche und einen Break-Out-Bereich für ungestörtes Arbeiten.

Die World Travel Awards (WTA) wurden 1993 ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in allen wichtigen Bereichen der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche zu würdigen. (aum)