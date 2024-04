Lexus nimmt Entwicklungszentrum in Betrieb

Toyota hat einen weiteren Abschnitt seines Forschungs- und Entwicklungszentrums Technical Center Shimoyama vollständig in Betrieb genommen. Neben einem Besucherbereich ist in dem neuen Areal direkt an der hauseigenen Rennstrecke die Entwicklungsabteilung von Lexus untergebracht. Strategisch ideal in einer Bergregion zwischen den Städten Toyota City und Okazaki City gelegen, nutzt Toyota das natürliche Terrain für ein anspruchsvolles Streckenlayout mit zahlreichen Höhenunterschieden und Kurven.

Der Spatenstich für den Bau des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Shimoyama erfolgte im April 2018. Ein Jahr später wurde der zentrale Bereich fertiggestellt, im Oktober 2021 folgte der östliche Teil samt Hochgeschwindigkeitskurs und einer speziellen Teststrecke, die besondere Straßenbedingungen auf der ganzen Welt nachbildet. Nun wurde der westliche Bereich der Anlage, der unter anderem ein Besucherzentrum und die Fahrzeugentwicklung umfasst, fertiggestellt und in Betrieb genommen.



Dort kommen künftig Mitarbeiter aus allen Bereichen, einschließlich Planung und Design, Entwicklung und Konstruktion sowie Prototyping und Evaluierung, an einem Ort zusammen, um gemeinsam neue Modelle für Lexus sowie die Motorsportabteilung Gazoo Racing zu entwickeln. Neben Fahrten auf der Teststrecke wird für die Fahrzeugentwicklung auch auf digitale Modelle zurückgegriffen. Rund 3000 Menschen werden im Technical Center arbeiten. Das Besucherzentrum dient dem Treffen und Gesprächen mit Geschäftspartnern und Zulieferern.



Etwa 60 Prozent der gesamten Grundstücksfläche (ca. 650 Hektar) bestehen aus erhaltenen Bäumen und Grünanlagen sowie aus neu angelegten Grünflächen. Dabei wurde umfassend auf den Erhalt und die Pflege der naturbelassenen Umwelt geachtet. Im März 2023 wurde im östlichen Bereich das Environmental Learning Center fertiggestellt. Hier arbeitet Toyota mit der lokalen Bevölkerung zusammen, um die Umwelt zu schützen. Dazu gehören neben Erlebnisveranstaltungen auch „Satoyama“. Unter diesem japanischen Begriff sind Regionen zu verstehen, in denen die Natur in der Nähe von Ortschaften behutsam von Menschen geformt wurde, und die einen wichtigen Teil des nachhaltigen Ökosystems bilden. Gemeinsam mit Experten, lokalen Behörden und Mitgliedern der örtlichen Gemeinden arbeitet Toyota hier auch weiterhin an Initiativen zum Umweltschutz. (aum)