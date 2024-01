Lexus bleibt auf dem Court

Lexus wird auch in diesem Jahr als offizieller Automobil- und Platinpartner die ATP Tour im Herrentennis begleiten. In diesem Jahr wird die Marke bei fast doppelt so vielen Turnieren präsent sein. Nach dem Auftakt in Neuseeland steht mit der ATP 250 Open Sud de France im französischen Montpellier ab heute das erste europäische Turnier an. Lexus wird den Zuschauern seine Modellpalette präsentieren und stellt Spielern und Organisatoren Farzeuge zur Verfügung.

Lexus unterstützt in diesem Jahr insgesamt 14 Turniere in der gesamten Region: Neben Frankreich wird unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Kasachstan und Italien gespielt. In Turin finden im November erneut die Finals als Saisonhöhepunkt statt.



Die Marke bleibt darüber hinaus Titelsponsor von „ATP Head2Head“. In diesem Format werden verschiedene spannende und unterhaltsame Herausforderungen auf den digitalen und sozialen Kanälen der ATP Tour vorgestellt. Fans erhalten die Möglichkeit, ihre Lieblingssportler auch abseits des Tennisplatzes im Duell zu erleben und neue Seiten der Spieler kennenzulernen. (aum)