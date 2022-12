Heute startet Audi in die Formel 1

Erst Anfang 2026 wird Audi in der Formel 1 antreten. Doch Fans müssen nicht so lange warten, um Audis in der Königsklasse des Motorsports zu erleben. In der virtuellen Welt kann der Rennstall der Ingolstädter sofort an den Start gehen, denn Audi ist heute schon präsent in dem offiziellen Rennspiel EA Sports F1 von Codemasters.

Ende August hatte Audi im Rahmen des Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps den Einstieg in die Formel 1 angerkündigt und gleichzeitig ein Showcar mit einer speziellen Audi F1 launch livery enthüllt. Exakt dieses Showcar haben EA Sports und Codemasters nun digital detailgetreu nachgebildet und mit dem jüngsten In-Game-Update in das Videospiel F1 integriert. Das Showcar ist Teil des sogenannten „Podium Pass Series 4 VIP tier“ für zusätzlichen In-Game-Content, der Gamern ab heute zur Verfügung steht, erhältlich für PlayStation, Xbox und PC. (aum)