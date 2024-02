AvD-Motorsport-Magazin mit Christian Danner

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) und Motorsport-Magazin.com werden gemeinsam mit Ex-Rennfahrer Christian Danner auf Youtube die diesjährige Formel 1 begleiten. In 25 Minuten langen Beiträgen werden die jeweiligen Rennenwochenenden im Überblick und mit Hintergundgesprächen analysiert und kommentiert. Zudem wird im „AvD-Motorport-Magazin“ ein besonderer Blick auf den Motorsport in Deutschland geworfen. Dabei werden vor allem die auf den nationalen Rennstrecken gefahrenen Serien und die jungen Talente hinter dem Lenkrad beleuchtet. In jeder Sendung beantwortet AvD-Markenbotschafter Christian Danner außerdem eine „Zuschauer-Frage der Woche“. (aum)