Drei Sportler legen sich für den Opel Astra ins Zeug

Opel hat eine große Medien-Kampagne für den Astra gestartet. Unter dem Motto „Ein Champion für Champions“ machen sich Jürgen Klopp, zweifacher Welttrainer des Jahres, die zweifache Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und Zehnkampf-Welt- und Europameister Niklas Kaul, auf Social-Media-Plattformen für den mehrfach ausgezeichneten Kompaktwagen stark. Denn auch er ist Titelträger.

Die „Auto Bild“ zeichnete den Astra gerade erst als „Bestes Auto bis 50.000 Euro“ mit dem „Goldenen Lenkrad“ aus, dem dritten in Folge für Opel. Ebenfalls ganz frisch ist der Klassensieg bei „German Car of the Year“, und der Kombi Astra Sports Tourer ist von der Zeitschrift „Auto Straßenverkehr“ bei Design und Technik zum „Familienauto des Jahres“ in der Preisklasse bis 25.000Euro gewählt worden.



Weitere Videos mit den Leichtathleten und Behind-the-Scenes-Einblicke ergänzen die Social-Media-Kampagne. Darüber hinaus wird der Opel in Printmedien sowie auf großflächigen Plakaten als „Deutschlands bestes Auto“ gefeiert. Der dazugehörige TV-Spot läuft auf allen relevanten TV-Kanälen. Zusätzlich wird der Astra auf weiteren digitalen Kanälen beworben. (aum)