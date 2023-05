Audi und der Frauenfußball

Nach der EM 2022 in England erlebt der Frauenfußball in Deutschland einen Hype. Audi will die Sichtbarkeit für den Frauenfußball erhöhen und hat dazu gemeinsam mit den FC Bayern Frauen die Kampagne „Werde #12teFrau“ ins Leben gerufen. Um die Fankultur zu fördern, hat Audi renommierte Künstlerinnen aus der Münchener Kreativszene beauftragt, limitierte Aufnäher für Fans zu gestalten. Die Erlöse der Aktion fließen in ein Projekt, das insgesamt elf Mädchenteams den Besuch eines Heimspiels der FCB-Frauen ermöglicht. (aum)